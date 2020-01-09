Служба «Детская горячая линия», функционирующая при поддержке Azercell Telekom, лидера на рынке мобильной связи в стране, реализовавшего ряд социальных проектов на протяжении всей своей деятельности, представила годовой отчет по результатам работы за 2019 год.

«Детская горячая линия», созданная с целью оказания первичной психологической и эмоциональной поддержки детям, предоставления своевременных советов для решения различных проблем, направления при необходимости в соответствующие реабилитационные центры и организации, а также оказания безотлагательной помощи, приняла 5061 обращений за 2019-й год. 435 звонков касались психологических проблем, 622- правовых вопросов, 2776 - вопросов образования, 247- здравоохранения, 387- социальных вопросов и 594 - других сфер. Следует отметить, что наряду с Азербайджаном, в течение года в центр также поступали звонки из Турции, России, Украины, Казахстана, Австрии, Беларуси, Болгарии, Люксембурга и Узбекистана. В службу «Детская горячая линия» в основном обращаются дети, которые сталкиваются с давлением со стороны членов семьи, педагогов и сверстников, а также дети, частично лишенные общения с одним из родителей в результате развода.

Отметим, что в 2019 году по инициативе компании Azercell состоялась презентация короткого номера 116-111 службы «Детская горячая линия». Таким образом, Azercell Telekom, уделяющий особое внимание актуальному на сегодняшний день вопросу защиты физического и психического здоровья подростков и малолетних детей, обеспечил более комфортный канал связи с сотрудниками горячей линии. Напомним, что при поддержке и инициативе Azercell еще в 2017 году было предоставлено в пользование мобильное приложение для операционных систем Android и iOS, обеспечивающее доступ к услуге в любой точке мира.

Звонки в круглосуточную службу «Детская горячая линия», организованную Общественным объединением Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər при поддержке компании Azercell, бесплатны как с городских, так и с мобильных номеров оператора. В службу «Горячая линия» можно обратиться в любое время дня по номерам: (012) 480 22 80, (050) 680 22 80, (051) 880 11 80, (051) 880 22 80, (051) 580 22 80 и 116-111.