Самая богатая уроженка Баку заявила об "охоте на ведьм"
Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, назвала "охотой на ведьм" решение суда провинции Луанда заморозить ее активы и банковские счета в рамках антикоррупционного расследования. Об этом она заявила в интервью, опубликованном в пятницу агентством Reuters.
"Это политический процесс", - сказала душ Сантуш.
Арест счетов Изабель душ Сантуш и ее супруга - конголезского бизнесмена Синдика Доколо - был произведен 31 декабря минувшего года по запросу ангольской Национальной службы по возвращению активов. В свою очередь, Генеральная прокуратура Анголы считает, что в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд.
Начатое разбирательство "представляет собой попытку замаскировать и отвлечь людей от реальных экономических проблем", заявила душ Сантуш. Она также утверждает, что процесс призван ослабить влияние в стране ее отца Жозе Эдуарду душ Сантуша, который находился на посту президента Анголы с 1979 по 2017 годы.
Родившаяся в Баку Изабель душ Сантуш, согласно рейтингу журнала Forbes, обладает личным состоянием в $2,2 млрд и является самой богатой женщиной Африки. В июне 2016 года она стала главой крупнейшей государственной нефтяной компании Анголы Sonangol, однако была снята с должности в ноябре 2017 года новым президентом страны Жоау Лоуренсу и покинула Анголу.
Сейчас в Луанде проходит очный суд и над сыном бывшего президента Жозе Филумену душ Сантушем. Он обвиняется в том, что, находясь на посту главы Фонда суверенного благосостояния Анголы, похитил $1,5 млрд, а также незаконно вывез из страны $500 млн. Сам экс-президент Жозе Эдуарду душ Сантуш выехал из Анголы для прохождения курса лечения в одной из стран Западной Европы.