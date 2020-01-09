Автомобиль Bugatti Chiron, о котором пишут СМИ, не привозили на территорию Азербайджана. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Госкомтаможни Натик Ахундов.

По его словам, автомобиль перевозили из Германии в Дубаи и на территории Азербайджана он оказался транзитом.

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30 декабря в Баку был завезен один из самых дорогих автомобилей в мире Bugatti Chiron.

Фотографии автомобиля на территории аэропорта распространили местные СМИ. Кто именно завез в страну автомобиль - неизвестно, но известна ее цена.

Минимальная цена на автомобиль Bugatti Chiron начинается от 2,5 миллионов евро или же 5 миллионов манатов. С 2016 года в мире было выпущено всего 500 таких автомобилей.

По самым скромным подсчетам, с учетом госпошлин счастливому обладателю Bugatti Chiron пришлось выложить минимум 7 миллионов манатов.