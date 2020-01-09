Стал известен будущий источник Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала вести переговоры о коллаборации с люксовыми модными брендами вскоре после отказа от королевских привилегий. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий семье источник.

Таким образом, журналистам стало известно, что будущим источником дохода Маркл могут стать совместные проекты с крупными компаниями, такими как Givenchy.

«Меган имеет связи в фэшн-индустрии, и многие ведущие лейблы хотели бы с ней сотрудничать. Прямо сейчас она активно общается с Givenchy. Стоимость некоторых их сделок может достигать миллионов фунтов», — пояснил источник.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили в своем Instagram-аккаунте, что отказываются от звания членов королевской семьи. Пара отметила, что планирует стать полностью финансово независимой, однако продолжит поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством». Жить герцог и герцогиня Сассекские собираются и в Великобритании, и в США.