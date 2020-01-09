«Мы испытываем двойственные чувства в связи с решением Национального совета по телерадиовещанию об отмене ранее объявленного тендера на продажу радиочастоты, связанной с именем Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева». Об этом haqqin.az заявил брат Национального героя, руководитель группы компаний ANS Вахид Мустафаев.

«Конечно же, мы расстроены тем, что конкурс был отменен в последний момент, и нам не удалось восстановить работу радиостанции, носящей имя Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева. Но, с другой стороны, с помощью общественности, лучших представителей интеллигенции, вставших на защиту исторической памяти Чингиза Мустафаева и носящей его имя легендарной радиостанции, обратившихся к руководству страны, удалось защитить частоту ANS ÇM – 102 FM. Это радует. Мы от всего сердца хотим поблагодарить всех неравнодушных людей во главе с президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой за чуткость к памяти героев, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и за то, что не позволили некоторым силам перечеркнуть историю страны», - сказал Вахид Мустафаев.

В то же время один из основателей радиостанции имени Чингиза Мустафаева, другой брат Национального героя, известный журналист Сейфулла Мустафаев заявил, что они и дальше будут добиваться восстановления работы легендарной радиостанции.

«Да, конечно, мы будем добиваться этого. Много ли в Азербайджане специалистов, обладающих 30-летним опытом работы в сфере телерадиовещания? Нужно учесть, что в ходе конкурса Национальный совет по телерадиовещанию в очередной раз убедился в том, что мы в состоянии восстановить работу радиостанции как в техническом плане, так и творческом», - сказал Сейфулла Мустафаев.