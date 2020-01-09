В Беларуси открыли три новые залежи нефти

До 800 тысяч тонн нефти, по предварительным прогнозам, составляют запасы трех новых месторождений углеводородов в Беларуси, которые открыты объединением "Белоруснефть".

Новый промысловый потенциал, пишет БелТА, разведан в южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба в Гомельской области.

"Это отложения саргаевского, семилукского и воронежского горизонтов. При испытании, в частности, отложений воронежского горизонта на глубине более четырех тысяч метров был получен приток нефти дебитом 100 тонн в сутки", - пояснил заместитель гендиректора "Белоруснефть" Петр Повжик.

В ближайшие два года на белорусских месторождениях планируется пробурить семь поисково-разведочных скважин. А всего в республике, по официальным данным, разведано 61 действующее месторождение нефти и эксплуатируются 843 скважины.