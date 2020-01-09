Почему украинский Boeing задержался в аэропорту Тегерана

Самолет "Международных авиалиний Украины", разбившийся 8 января в Иране, перед катастрофой задержался с вылетом на час из-за перегруза. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало агентство Fars, ссылаясь на руководителя отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасана Резаифара.

По его словам, на рейсе было много пассажиров с вещами, и командир воздушного судна принял решение попросить сотрудников аэропорта уменьшить количество багажа из-за общего перегруза самолета. Это повлекло за собой задержку вылета.

Розаифар отверг предположение, что Boeing 737 замешкался со взлетом из-за технических неполадок. Он сообщил, что бортовые самописцы будут вскрыты 10 января и если его страна не сможет расшифровать черные ящики, то попросит о помощи у специалистов России, Канады, Украины или Франции.