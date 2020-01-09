Грузинский министр раскритиковала статистику Пашиняна о ВВП

Отметим, что 6 января премьер Армении в своей странице Facebook написал, что по итогам 2019 года Армения обогнала Грузию по ВВП на душу населения, приведя при этом данные Международного валютного фонда, согласно которым в 2019 году по текущим ценам доля ВВП, выпадающая на душу населения в Армении, составила 4 527 долларов, а в Грузии – 4 289 долларов, пишет aysor.am.

По словам Турнава, нельзя говорить, что Армения по этому показателю опережает Грузию, так как не все факторы были учтены армянским премьером: "Если какой-то политический деятель или эксперт стремится к победе с такими показателями и начинает сравнивать Грузию с другими государствами региона, призываю их ознакомиться прежде с элементарной методологией".

Грузинский министр уточнила, что в минувшем году Грузия внедрила новый метод расчета ВВП, который пока не отражен в докладах международных финансовых структур, в том числе Международного валютного фонда (МВФ).