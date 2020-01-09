МИД РФ: Оснований обвинять Иран в крушении украинского «Боинга» сейчас нет

Оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский Boeing возле Тегерана, на данном этапе нет, нужно дождаться итогов расследования. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями», - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.