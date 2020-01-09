Вloomberg подсчитал ущерб Лондона от Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза на сегодняшний день обошелся стране в $170 млрд, до конца года Лондон потеряет еще около $90 млрд, сообщает Bloomberg.

Самые большие потери с 2016 года, когда состоялся референдум по Brexit, зафиксированы в 2019 году — $82 млрд. По словам экономиста Bloomberg Economics Дэна Хэнсона, неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС продолжает сказываться на компаниях и потребителях, пишет «Коммерсант».

Годовой экономический рост сократился вдвое с 2% до 1%. Британская экономика сейчас на 3% меньше, чем могла бы быть, если бы отношения с ЕС поддерживались.

Дэн Хэнсон отмечает, что в последние годы снижение экономического роста фиксируется во всем мире, но экономика Великобритания отстает от стран G7. Экономист предупреждает, что и после окончательного завершения процедуры Brexit экономика страны будет восстановлена не сразу.