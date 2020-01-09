Октай Гюльалыев перенес операцию

Правозащитник Октай Гюльалыев, находящийся в коме в результате черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП, вновь прооперирован. Об этом в Facebook написал сын правозащитника Али Гюльалыев.

По его словам, операция длилась три часа: "Врач Мехти Сасани сказал, что операция прошла успешно. Для удаления избыточной жидкости в правом полушарии мозга установлен шунт. В настоящее время его состояние стабильное. Надеемся на Аллаха, что эта операция поможет моему отцу выйти из нынешнего положения!" - сказал Али Гюльалыев.