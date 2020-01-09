Новые санкции против Ирана: 17 компаний, высокопоставленные чиновники...

США ввели санкции против восьми иранских официальных лиц, ответственных за удар по базам с американскими военными, заявил в рамках брифинга для журналистов глава американского минфина Стивен Мнучин.

"Мы предпринимаем действия против восьми иранских высокопоставленных чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации и были вовлечены в атаку баллистическими ракетами во вторник", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, заявил Мнучин, Вашингтон ввел санкции в отношении 17 ведущих иранских производителей стали и горнодобывающих компаний, а также санкции в отношении любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную отрасль и горнодобывающую".