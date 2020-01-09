Опасное сближение российского корабля с американским эсминцем в Аравийском море

Российский корабль совершил маневры близ эсминца США в северной части Аравийского моря, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ВМС США.

"В четверг, 9 января, российский военный корабль совершил агрессивное приближение к американскому эсминцу Farragut, когда он проводил плановые действия на севере Аравийского моря ", - приводит Интерфакс цитату из документа.

"Инцидент являет собой пример сближения между вооруженными силами США и России, американские представители сочли его небезопасным и провокационным", - отметил американский телеканал.