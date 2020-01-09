Москва и Анкара договорились по Идлибу

Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в сирийском Идлибе, сообщает Минобороны Турции. В заявлении сказано, что соглашение о прекращении огня вступит в силу с 0:01 12 января.

«Турция и Российская Федерация договорились о введении режима прекращения огня с целью прекращения воздушных и наземных атак, предотвращения новых миграционных потоков и содействия нормализации жизни в зоне деэскалации в Идлибе»,— говорится в заявлении.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин 8 января посетил Стамбул, где с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности, обсудил план по перемирию в Идлибе.