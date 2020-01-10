Авиакатастрофа в Иране: «Обломки сгребают бульдозером»

В сообщении отмечается, что детали Boeing сгребают и доставляют на площадку сбора. Бульдозер сбрасывает все без разбора на свалку, из которой эксперты потом должны все извлекать и собирать для общей картины происшествия.

Один из членов межведомственной комиссии, слова которого приводит украинское издание, говорит, что за два дня пребывания на месте катастрофы работали две группы. Одна выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить доступ к записи радиолокаторов, вторая оставалась на площадке сбора обломков самолета. Источник сообщает, что на месте катастрофы находится много людей в форме и в гражданском. Они собирают обломки, и потому ничего нельзя проконтролировать.

То, что происходит после сгребания бульдозерами, свидетельствует, что невозможно будет сохранить детали самолета для дальнейшей экспертизы. Профессионал отмечает, что, согласно принятым процедурам, сначала надо было бы сфотографировать место происшествия, зафиксировать ситуацию, идентифицировать фрагменты, а потом постепенно складывать из этого картину происшествия.

Источник обращает внимание на то, что бульдозеры могут уничтожить важные следы повреждений, произошедших в воздухе. При этом он отмечает, что «иранцы — грамотные люди, и они не могут этого не понимать».