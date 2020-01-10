Названы самые умные города мира
Сингапур, Осло и Цюрих возглавили рейтинг самых умных (технологичных) городов мира, говорится в совместном исследовании Обсерватории Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологий и дизайна, сообщает Лента.ру.
В десятку также вошли Женева, Копенгаген, Окленд, Тайбэй, Хельсинки, Бильбао и Дюссельдорф.
При подсчетах учитывались такие показатели, как здравоохранение и обеспечение безопасности граждан, мобильность (доступность транспорта), общественная активность, наличие возможностей и управление городом.