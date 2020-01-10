«Азеришыг» заявляет...

В последние дни некоторые СМИ и соцсети распространили недостоверную информацию о том, что начальник Центрального Аранского регионального управления энергоснабжения и сбыта в Мингячевире ОАО «Азеришыг» Салех Абдуллаев якобы присвоил генератор в поселке Ени Кечкюн.

Как заявили haqqin.az в ОАО, в связи с завершением строительства сети электроснабжения нового многоэтажного жилого комплекса для 594 семей вынужденных переселенцев в Мингячевире три дизельных генератора комплекса были официально переданы с баланса Фонда социального развития вынужденных переселенцев на баланс ОАО «Азеришыг»".

В связи с проведением от 110/35/6 кВ подстанции «Мингячевир» двух воздушных кабельных линий, а также из-за отсутствия проблем в электроснабжении необходимости в генераторах в поселке не было, и поэтому один из них демонтировали.

«Азеришыг» обращается к СМИ с просьбой уточнять информацию в пресс-службе, прежде чем публиковать новости, которые наносят ущерб деловой репутации ОАО.