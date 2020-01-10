Трамп о новых антииранских санкциях

Новые санкции США против Ирана будут иметь огромное негативное влияние на иранскую экономику, сказал президент США Дональд Трамп, заявление которого распространила пресс-служба главы Белого дома.

"Этот исполнительный лист о введении санкций окажет серьезное влияние на экономику Ирана, став причиной мощных вторичных санкций в отношении иностранных финансовых институтов", - цитирует заявление Трампа РИА Новости.

"Иран продолжает оставаться ведущим мировым спонсором терроризма", - добавил Трамп.

США ввели сегодня санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.