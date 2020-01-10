10-летнюю Нармин удерживали в этом доме видео
Как сообщалось ранее, сегодня правоохранительные органы задержали жителя села Дондар Гушчу Товузского района 46-летнего Илькина Сулейманова, подозреваемого в убийстве 10-летней жительницы этого же села Нармин Гулиевой.
И.Сулейманов был допрошен в присутствии адвоката и полностью признался в совершенном им преступлении.
В ходе следственных мер у входной двери в доме Сулейманова, на искусственном каменном покрытии во дворе, на покрывале кровати и занавеси в комнате, где содержалась Нармин Гулиева, были обнаружены пятна, похожие на кровь. Также в качестве вещественных доказательств были изъяты другие предметы, представляющие важное значение для следствия.
Издание Qafqazinfo распространило видео дома, где держали 10-летнюю Нармин Гулиеву.