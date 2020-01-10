Гульнара Каримова отказалась идти в суд под вооруженным конвоем

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнара Каримова, обвиняемая в создании организованной преступной группировки, занимавшейся рейдерским захватом промышленных предприятий, отказалась от участия в судебном заседании по делу против нее из-за того, что прокуроры приехали за ней в сопровождении вооруженных людей. Об этом в своем Twitter сообщил швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа со ссылкой на собственные достоверные источники, передает Fergananews.

Манжа подчеркнул, что Каримова осталась без адвокатов. По его сведениям, один защитник не стал представлять интересы клиентки в конце 2019 года из-за давления властей, другой перед началом процесса уехал в командировку.

В декабре прошлого года власти страны запретили швейцарскому адвокату въезд в Узбекистан. По данным Генпрокуратуры республики, Манжа допустил нарушение адвокатской этики, выраженное в распространении с целью пиара заведомо ложной информации об узбекских тюрьмах.