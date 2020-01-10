Украина получила доступ к черным ящикам и обломкам Boeing

Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам украинского Boeing, который разбился в Тегеране, сообщили в МИД Украины.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко, Киев планирует создать международную коалицию для расследования причин катастрофы. Впоследствии Украина потребует наказания виновных и компенсации.

"Мы получаем от Ирана полную информацию по авиакатастрофе. Мы получили доступ к деталям самолета и к месту падения", - констатировал Пристайко. По его словам, у Украины "нет оснований говорить о том, что иранские власти не взаимодействуют с Украиной".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что пока преждевременно делать какие-либо выводы об истинных причинах крушения самолета. По его словам, борт изменил курс после того, как начал терпеть крушение. Причины этого пока не известны.