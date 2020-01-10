МИД: Искаженная карта Азербайджана удалена с сайта программы ЕС

На официальной интернет-странице Программы Horizon 2020 Евросоюза в отделе "Профили стран" оккупированные Арменией территории Азербайджана были указаны как отдельный международный субъект под названием Nagorno-Karabakh Republic. Об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя данный факт.

Тем самым были нарушены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана и продемонстрирован коварный провокационный подход, отметила Абдуллаева.

МИД Азербайджана довел до руководства Программы Horizon 2020 ЕС этот вопрос, потребовав принять незамедлительные меры с целью устранения этой провокации.

В результате «карта» была убрана с сайта программы, подчеркнули в МИД. По словам представителя ЕС, вопрос был расследован в Генеральном директорате, и выявлено, что ошибка произошла из-за невнимательности технического состава, участвовавшего в разработке этого сайта. Противоположной стороне была разъяснена важность распространения соответствующего предупреждения в гендиректоратах ЕС для недопущения повторения в будущем подобных ошибок.

Horizon 2020, или Восьмая рамочная программа Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий (РП8) - семилетняя программа финансирования ЕС для поддержки и поощрения исследований в Европейском исследовательском пространстве с 2014 по 2020 год.