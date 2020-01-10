Киев назвал главные версии крушения Boeing в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов во время заседания рабочей группы, сообщает издание Gordonua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приоритетные версии – попадание ракеты и теракт. "Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "Тор" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", – сказал Баканов.

Также СБУ изучает информацию по поводу вероятности теракта. "Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы", – добавил глава ведомства, призвав граждан более осторожно относиться к распространению непроверенной информации.