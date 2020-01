Кто попал под новые антииранские санкции США

Также ограничения введены против 13 крупнейших металлургических компаний Ирана. Это крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке Mobarakeh Steel Company, а также Saba Steel, Hormozgan Steel Company, Esfahan Steel Company, Oxin Steel Company, Khorasan Steel Company, South Kaveh Steel Company, Iran Alloy Steel Company, Golgohar Mining and Industrial Company, Chadormalu Mining and Industrial Company, Arfa Iron and Steel Company, Khouzestan Steel Company и Iranian Ghadir Iron & Steel Co.

Под санкции попала и базирующаяся в Омане Reputable Trading Source LLC, которая принадлежит, или контролируется, или действует от лица Khouzestan Steel Company.

Минфин США также ввел санкции против двух иранских производителей алюминия - Iran Aluminum Company, Al-Mahdi Aluminum Corporation и ведущего производителя меди на Ближнем Востоке National Iranian Copper Industries.

Кроме того, в санкционном списке оказались базирующаяся в Пекине трейдинговая компания Pamchel Trading Beijing Co. Ltd., закупавшая стальную продукцию у Esfahan Mobarakeh Steel Company, сейшельская Power Anchor Limited, которую Pamchel Trading использовала для сокрытия истинного конечного пользователя металлургических материалов, поставляемых в Иран. Ограничения также введены против судна Hong Xun, которое перевозило стальную продукцию, приобретенную Pamchel Trading у Esfahan Mobarakeh, а также против компании Hongyuan Marine Co. Ltd., являющейся владельцем указанного корабля.