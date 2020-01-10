Ученые нашли способ омолодить мозг

С помощью воздействия на стволовые клетки головного мозга можно замедлить процесс его старения. К такому выводу пришли ученые из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передают Известия.

Так, исследователи во главе с профессором Федерико Калегари с помощью специальных инъекций стимулировали нервные стволовые клетки гиппокампа у мышей, чтобы увеличить их активность и количество клеточных циклов пролиферативных делений. В результате было зафиксировано увеличившееся количество новообразованных нейронов, которые привели к компенсации возрастного снижения нейрогенеза у старых мышей. Кроме того, ученые обнаружили улучшение когнитивных функций не только у старых, но и у молодых особей.

Новые нейроны сохраняли жизнеспособность в течение длительного времени, а также образовывали связи с соседними клетками в мозге. Например, к старым мышам вернулась способность ориентироваться в пространстве с помощью построения карт окружающей среды, а не с помощью запоминания и выработки привычки.

Стимулирование стволовых клеток благотворно подействовало и на мозг молодых мышей, у которых были отстрочены возрастные когнитивные нарушения, а также дольше сохранялась память.