В день, когда военные США устранили командующего военного подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, они попытались уничтожить еще одного высокопоставленного иранского командира. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на четырех официальных лиц США.

По информации издания, США провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Газета уточнила, что Шахлаи является специалистом по финансовым вопросам и командиром элитных сил корпуса, которые занимаются активной деятельностью в Йемене.

Проведение сразу двух операций в один день могло означать, что убийство Сулеймани — лишь часть более широких действий американских вооруженных сил, говорится в статье, пишет РИА Новости.

Официальные лица отказались сообщить журналистам газеты подробности операции против Шахлаи, заявив лишь, что она не увенчалась успехом. По словам одного из чиновников, американские власти даже собирались объявить об успехе обеих операций одновременно.