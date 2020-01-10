Суд Швейцарии обязал Россию заплатить Украине за Крым

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции России, обязав Москву выплатить компенсацию в размере 80 млн швейцарских франков ($82,1 млн) 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму, а затем утратили их в результате присоединения Крыма к России, сообщает «Коммерсант».



«Суд счел необоснованной жалобу о том, что изменение границ требует дополнительного соглашения между сторонами»,— говорится в постановлении суда.

Также суд не согласился с мнением российских адвокатов о том, что женевский арбитраж не имеет компетенции для рассмотрения дела. В одной из апелляций Россия назвала неприменимыми аргументы украинских компаний, заявлявших, что они подпали под действие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.