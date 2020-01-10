В Музее мадам Тюссо убрали фигуры принца Гарри и Меган Маркл

Причиной такого шага стало намерение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми от королевского дома и проводить равное количество времени в Великобритании и Северной Америке.

«Вместе с остальным миром мы реагируем на вызвавшие удивление новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские отойдут от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут появляться в нашем наборе королевской семьи. Будучи двумя из наших самых популярных и любимых фигур, они, конечно, останутся важным экспонатом Музее мадам Тюссо в Лондоне, пока мы смотрим, что им принесет следующая глава их жизни», – заявил гендиректор музея Стив Дэвис, передает ТАСС.

Заявление Гарри и Меган стало новостью номер один в Великобритании. Многие газеты осудили их решение, особенно отметив, что пара не проконсультировалась предварительно с Ее Величеством.