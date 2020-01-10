Канада и Украина попросили не спекулировать о причинах крушения Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо второй раз обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

Стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными. Также Зеленский и Трюдо согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.

Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и черным ящикам.