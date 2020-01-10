«Слоновья прогулка» американских истребителей F-35A видео
В США провели масштабные учения с участием истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II.
52 боевые машины пятого поколения 388-го и 419-го авиаполков американских Военно-воздушных сил последовательно поднялись в небо с авиабазы Хилл в штате Юта. Подобный маневр называется «Слоновьей прогулкой» и призван продемонстрировать военную мощь Соединенных Штатов.
Некоторые эксперты связывают тренировки с обострением ситуации на Ближнем Востоке, таким образом американцы могут отрабатывать нанесение ударов на средства ПВО Ирана.