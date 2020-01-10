Трамп обвинил Сулеймани в подготовке атак на посольства США
Убитый в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на американские посольства в четырех странах, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос корреспондента, могут ли граждане США узнать, что же это были за угрозы, повлекшие операцию по устранению Сулеймани, Трамп заявил, что «предположительно, целью нападения были четыре американские дипломатические миссии».
«Могу сказать, что по всей видимости одной из целей нападения было посольство в Багдаде», — сказал американский президент.