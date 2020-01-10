Китайские ученые назвали напиток долгожителей

Регулярное употребление чая способствует профилактике атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает продолжительность жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования китайских ученых, пишет журнал European Journal of Preventive Cardiology.

Основным методом исследования стал опрос населения о регулярности употребления чая, были изучены истории болезней и свидетельства о смерти пациентов. Всего в исследовании приняли участие более 100 тыс. человек. Срок наблюдения за пациентами составил 7,3 года.

Результаты показали, что у любителей чая сердечно-сосудистые и атеросклеротические болезни развивались в среднем на 1,41 лет позже, чем у тех, кто никогда не пил чай или употреблял его редко. Кроме этого, участники старше 50 лет, которые регулярно пили чай, жили в среднем на 1,26 года дольше, чем те, кто редко употреблял этот напиток.

Благоприятное воздействие чая на организм связано с входящими в его состав полифенолами — антиоксидантами, которые снижают кровяное давление и уменьшают количество липидов в крови, благодаря чему существенно снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.