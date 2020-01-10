Саакашвили: Армения со времен царя Тиграна не обходила Грузию

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что по данным на 2019 год Армения впервые обошла Грузию уровнем ВВП на душу населения, прокомментировал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, пишет Rusarminfo.

«Никол Пашинян заявил, что Армения впервые опережает Грузию своим ВВП на душу населения. Такого никогда не было ни в мои годы президентства, ни даже при Шеварднадзе, ни после великого правителя Армении Тиграна Великого. Нет ни одной причины — ни по географическому положению, ни по ресурсам, по чему должен житель Армении иметь больший доход, чем грузин», — сказал Саакашвили в видео на своей странице в Facebook.

Отметим, что ранее министр экономики Грузии Натия Турнава раскритиковала приведенную Пашиняном статистику о ВВП на душу населения в Закавказье. По словам Турнава, «если какой-то политический деятель или эксперт стремится к победе с такими показателями и начинает сравнивать Грузию с другими государствами региона, призываю их ознакомиться прежде с элементарной методологией».