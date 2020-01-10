Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом сообщила в субботу в Twitter газета Al Watan Oman.

По данным издания, Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).

Официального подтверждения этой информации из Маската пока не поступало.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.