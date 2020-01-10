Зариф о сбитом украинском самолете

К крушению украинского самолета 8 января на территории Ирана привела человеческая ошибка. Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного Генштабом ВС Ирана, показали, что человеческая ошибка во время инцидента, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», - написал он.

Отметим, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.