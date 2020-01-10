Эльшана и Малика Бабаевых обязали вернуть Азербайджану почти 50 миллионов долларов

Отметим, что в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана все его проблемные активы были переданы ЗАО «Аграркредит». Данная организация пытается вернуть многомиллионные кредиты, которые были розданы экс-президентом Межбанка Джахангиром Гаджиевым и его окружением.

Петербургскую компанию «МБИК», которая владеет официальной гостиницей Государственного Эрмитажа, обязали выплатить 34 миллиона евро и 10 миллионов долларов азербайджанской компании «Аграркредит». Как пишут российские СМИ, все дело в спорах из-за векселей.

По информации российских СМИ, Арбитражный суд Санкт–Петербурга и Ленобласти решил взыскать с АО «Международная Балтийская Инвестиционная Компания» («МБИК») в пользу зарегистрированной в Азербайджане небанковской организации «Аграркредит» 34,425 миллиона долларов США и 11,249 миллионов евро (в рублевом эквиваленте).

Суть спора «Агракредит» и «МБИК» в задолженности по оплате векселей, оформленных в 2014-2016 годах. Вексельные займы были изначально взяты компанией у Международного банка Азербайджана, но по соглашению с ним вопросами взыскания долгов занимается «Аграркредит».

Из материалов арбитражного суда следует, что в 2017 году «Агракредит» и «МБИК» заключили соглашение об отступном. Все вопросы должны были быть решены всего за 8,6 миллионов долларов США, но при условии, что эти отступные «МБИК» выплатит до 1 июня 2018 года. Однако этого, похоже, не произошло, и «Аграркредит» обратилась в арбитраж.

Изначально от «МБМК» «Аграркредит» потребовала 36 миллионов долларов США и 11 миллионов евро.

Рассмотрение дела, как складывается впечатление, проходило не совсем просто. Представители «МБИК» даже настаивали в суде, что подписи генерального директора компании Эльшана Бабаева на векселях сфальсифицированы, а соответственно, все финансовые претензии не имеют под собой оснований. Но суд решил не назначать экспертизу, поскольку истцом «представлено достаточное количество доказательств, позволяющих осуществить проверку заявления компании о фальсификации представленных векселей».

Согласно открытым источникам, у «МБИК» два учредителя — Малик Бабаев и ООО «Стройкорпорация Оксми», единственным учредителем которого выступает Эльшан Бабаев.

«МБИК» известна в Петербурге как владелец официальной гостиницы Государственного Эрмитажа на ул. Правды, д. 10. На сайте отеля говорится: «официальная гостиница государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылась летом 2013 года в качестве новой части Государственного Музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Философия и система ценностей Музея нашли отражение в концепции дизайна и обслуживания отеля».