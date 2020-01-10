Зеленский потребовал извинений и компенсации от Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Иран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, он заявил, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций. По словам Зеленского, утро не было хорошим, но принесло правду.

«Еще до начала окончания работы международной комиссии Иран признал вину в крушении украинского лайнера», — написал украинский лидер. Зеленский также выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.

Ранее власти Ирана заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.