В США признали Су-57 небоеспособным

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.

Среди основных проблем российского боевого самолета американский журнал признал, в частности, недостаточное финансирование, затягивание разработки, отсутствие многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа, а также неполные системы вооружения и управления истребителя.

Издание отмечает, что в настоящее время российский парк тактической авиации насчитывает около одной тысячи самолетов, среди которых нет ни одного серийного истребителя пятого поколения, тогда как соответствующий американский парк включает примерно три тысячи самолетов, в том числе сотни истребителей пятого поколения.