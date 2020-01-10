Иранца с мачете задержали у резиденции Трампа во Флориде

Гражданин Ирана, вооруженный двумя ножами, мачете и киркой, был задержан у резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Washington Examiner со ссылкой на офицера полицейского управления Палм-Бич Майкла Огродника.

При задержании у мужчины обнаружен документ, подтверждающий, что он является гражданином Ирана и находится в США на законных основаниях.

В настоящее время полиция проводит расследование для установления намерений задержанного.

На момент инцидента президент США находился в Белом доме в Вашингтоне.