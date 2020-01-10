Хаменеи созвал Совбез

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям обнародовать результаты расследования крушения украинского самолета. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

"Как только верховный лидер был проинформирован о катастрофической ошибке в ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно по итогам заседания", - сообщила IRIB.

Ранее власти Ирана заявили, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит под Тегераном "непреднамеренно".