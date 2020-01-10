Премьер Канады о сбитом самолете и признаниях Ирана

Крушение самолета в Иране является национальной трагедией для Канады, потерявшей в катастрофе десятки своих граждан.

Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо после того, как власти Ирана признали вину в крушении украинского Boeing.

Трюдо привал к проведению тщательного расследования и полному сотрудничеству со стороны иранских властей.

«Нашим приоритетом остается внесение полной ясности благодаря прозрачности и правосудию. Мы хотим, чтобы семьи и близкие жертв снова обрели покой», — сообщил в Twitter представитель премьера Кэмерон Ахмад.