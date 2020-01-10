Зеленского призвали уволить посла Украины в Иране

Депутат Верховной рады Украины от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать посла Украины в Иране. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

По словам Гончаренко, заявления посольства о том, что причиной крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана стала авария двигателя, являются проявлением неуважения к семьям погибших и наносят дипломатический урон Украине.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.