В Австралии акулы съели футболиста

В Австралии были найдены останки 21-летнего футболиста Эрика Бригитти, который сорвался со скалы 2 января. Об этом пишет Daily Mail.

Спасатели занимались поисками 57-летнего австралийца Гэри Джонсона, который был атакован акулами во время дайвинга, однако обнаружили другое тело, которое прямо в этот момент ели акулы. Позднее удалось установить личность погибшего — им оказался Бригитти.

Отмечается, что 2 января футболист в компании друзей прогуливался по пляжу Twilight Beach и упал со скалы. Джонсон пока не был найден.