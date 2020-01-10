По словам пресс-секретаря Минобороны Армении, сегодня, в 12:25, военнослужащий Вооруженных сил Армении Артур Славикович Арзуманян был ранен снайперским огнем. Инцидент произошел в районе села Беркабер Тавушской области Армении, которая граничит с Газахским районом Азербайджана.

Министерство обороны Армении сообщило о ранении военнослужащего в результате стрельбы с азербайджанской стороны.

В то же время, как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы Азербайджана, противник продолжает провокации против пограничной дивизии «Газах» погранвойск в направлении Газахского и Акстафинского районов.

В частности, в течение последних дней интенсивному обстрелу из крупнокалиберного и снайперского оружия подвергались пограничные боевые позиции, а также военные транспортные средства.

Вражеские провокации были пресечены, а обстрелы были подавлены ответным огнем по боевым позициям Вооруженных сил Армении.