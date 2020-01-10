Командующий КСИР: «Я хотел умереть, когда узнал о сбитом самолете»

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) признал ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном. Об этом в субботу заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти страны", - сказал он.

Хаджизаде добавил, что "захотел умереть, когда услышал о крушении украинского самолета, чтобы не быть свидетелем этой трагедии".

По его словам, "система противовоздушной обороны страны была в состоянии максимальной готовности в ночь, когда произошел инцидент".