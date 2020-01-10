В Китае умер первый заразившийся неизвестным вирусом

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая развилась из-за ранее неизвестного вируса. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, у пациента диагностировали заболевание печени, а в брюшной полости нашли опухоль. Так что пока врачи не могут с уверенностью сказать, что именно заражение вирусом повлекло смерть.

Речь идет о новом типе коронавируса. Предполагается, что заражение происходит через контакт с животными, а также из-за употребления сырых морепродуктов. О необходимости ограничить поездки из-за вспышки заболевания пока не сообщалось. Несколько недель в провинции Хубэй активно распространяется пневмония неизвестного происхождения. В декабре было зафиксировано 27 случаев инфицирования, по состоянию на 5 января за медицинской помощью обратились 59 зараженных. Смерть 61-летнего мужчины стала первой.