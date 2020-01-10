Новый султан Омана пообещал не менять внешнюю политику страны

Оман остается привержен прежнему курсу внешней политики, будет действовать ради прекращения противостояния и конфликтов в регионе. Как передает РИА "Новости", об этом заявил по случаю вступления на престол новый правитель Омана султан Хейсам бен Тарик Аль Саид.

"Оман продолжит курс во внешней политике, взятый султаном Кабусом, будет действовать ради прекращения противостояния и конфликтов в регионе",- отметил новый султан, чьи слова цитирует телевидение Омана.

Он подчеркнул, что султанат "продолжит свою эффективную роль в системе ООН и работу ради достижения международной безопасности". "Мы уважаем уставы и договоренности, подписанные нами с другими странами и организациями", - добавил султан Хейсам.

Ранее официальное оманское телевидение объявило рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни.