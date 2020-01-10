Заур Расулзаде, Отдел политики 16:08

Заразившись накаливанием политической ситуации во всем мире, в маленькой Абхазии решили, видимо, не отставать и организовать свой собственный переворот. Хотя все происходящее пока не очень понятно. Ясно только, что в этом практически никем в мире не признанном образовании люди вдруг стали массово выходить на акции протеста, причем протеста шумного и весьма агрессивного. Первыми пострадали двери и окна в здании «администрации президента» в центре Сухума. Собравшиеся на митинг горожане и жители окрестных деревень их просто-напросто выбили и ворвались в святая святых «республики». Они требуют, чтобы нынешний глава Абхазии Рауль Хаджимба покинул свою резиденцию, отправившись подальше из их краев. Протестующие даже предлагают организовать коридор для его безопасности.

Однако Хаджимба и его окружение так просто сдаваться не хотят и рассматривают происходящее как попытку госпереворота. «Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — заявили агентству Интерфакс в абхазской администрации. Однако все зависит от того, как поведет себя абхазская армия. Правда, глава «оборонного ведомства» Мираб Кишмария уверен, что военные не пойдут против мирных жителей - вооруженные силы «республики» не будут вмешиваться в политическую ситуацию. Но и это непонятно – в смысле ВС Абхазии станут соблюдать нейтралитет? Накануне в Верховном суде республики началось рассмотрение кассационной жалобы, которую подал бывший кандидат в президенты Алхас Квициния, возглавляющий оппозиционную партию «Амцахара». Он рассчитывает добиться пересмотра решения о признании действительными итогов выборов главы республики, прошедших в прошлом году. Но в таком противостоянии для Абхазии ничего необычного нет – там давно и упорно соперничают кланы гудаутских и очамчирских абхазов, а в последнее время появились и другие объединения. А после прихода к власти Хаджимбы кланы возникли и внутри властных структур.

Комментируя haqqin.az ситуацию в Абхазии, грузинский политолог Мамука Арешидзе уверяет, что возглавившие абхазскую оппозицию Алхас Квициния и Ахра Авидзба никогда не пойдут против воли Москвы. «То же самое касается и Рауля Хаджимбы: несмотря на его критические высказывания в адрес российско-абхазских отношений, он никогда не будет противостоять Москве. Хаджимба - бывший высокопоставленный сотрудник российских спецслужб, в свое время окончил высшую школу КГБ. Люди такого типа никогда не выступают против своих хозяев. На данном этапе определенная часть абхазского общества настроена антироссийски. Такими заявлениями Хаджимба играл на чувствах своих сограждан и этим добивался повышения собственного рейтинга. Второго такого пророссийски настроенного как Хаджимба в Абхазии едва ли можно найти. Но вместе с тем в последнее время Р.Хаджимба и его министры все чаще стали запускать руки в российскую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами. Видимо, этот факт и стал раздражать Москву. То есть деньги, которые предназначалась республике, просто разворовывались. Вот в Абхазии и началась борьба за кормушку, точнее, за то, кто будет контролировать российскую финансовую помощь», - считает М.Арешидзе. Со своей позиции, но примерно в том же ключе характеризует нынешнее положение в «республике» и абхазский политик, директор Центра стратегических исследований (ИСИ) Абхазии Олег Дамениа. «То, что происходит в стране, наблюдается здесь уже не один год, а может быть, даже не одно десятилетие. Это однозначно деструктивное, разрушительное, не способствующее построению жизнеспособного общества, государства в целом, положение. Такие политические разборки дискредитируют саму идею государственности, абхазское общество, Абхазию перед Россией и международным сообществом. Если силы, полемизирующие сегодня между собой, на самом деле преследуют цель построения абхазского государства, добиваются благополучия населения этого государства, если эта цель является для них стратегической, главной, то они могут и должны найти общий язык», - полагает абхазский политик.