Чавушоглу обвинил Францию в поставках вооружения в Ливию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Франция поставляет оружие в Ливию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, французская сторона пытается «саботировать любую инициативу, частью которой она не является», а поставкой оружия она «способствует продолжению хаоса» в Ливии. Он отметил, что ряд стран пытается помещать призыву президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина о прекращении огня на ливийской территории.

В настоящее время в отношении Государства Ливии действует оружейное эмбарго.

Чавушоглу также надеется, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласится придерживаться инициативы российского и турецкого лидеров об установлении режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января.