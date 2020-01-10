Премьер Абхазии: Хаджимба не собирается в отставку

«Президент» непризнанной Абхазии Рауль Хаджимба исполняет свои обязанности в полной мере и не собирается в отставку, заявил премьер-министр страны Валерий Бганба. Об этом сообщает ТАСС.

После решения суда, отменившего итоги президентских выборов 2019 года, глава непризнанного государства остается в резиденции и продолжает выполнять свои обязанности, отметил премьер.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.